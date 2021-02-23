بالصور.. محافظة البحيرة تدفع بفرقها ومعداتها لرفع آثار الأمطار

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

دفعت محافظة البحيرة بمعداتها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدن إدكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وأبوحمص، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع موجة الطقس السيء الذي تمر به البلاد.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء - مياه الشرب"، ومسؤولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، بإلغاء الإجازات واستمرار المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة.