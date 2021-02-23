محافظ دمياط تستقبل سفير الفلبين لبحث التعاون المشترك

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الفلبين بالقاهرة سولبيشيو كونفيادو والوفد المرافق له، إذ تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، وتوطيد العلاقات الثنائية.

وأعربت المحافظ، عن سعادتها بزيارة سفير دولة الفلبين لمحافظة دمياط، والتي تعكس الروابط الأصيلة والطيبة بين مصر والفلبين.

كما استعرضت أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة كصناعات الأثاث والحلويات والسفن والألبان ومهنة الصيد، والإنجازات والمشروعات التي تشهدها دمياط خلال الفترة الحالية والتي يأتى أهمها مدينة دمياط للأثاث.

وبينت أن الدولة بكافة أجهزتها تدعم ملف صناعة الأثاث الدمياطية، وتسعى لفتح مجالات التصدير وآفاق تسويقية جديدة، وجرى تصدير منتجات المدينة لدول ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا.

وتناول اللقاء الحديث حول عدد من الملفات التي تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية بصناعتي الأثاث والأسماك وتبادل الخبرات في المجالين، من خلال تدريب أبناء دمياط على مجالات صناعة الأسماك واستخدام أخشاب البامبو في صناعة الأثاث.

وأعرب سفير الفلبين سعادته لزيارته محافظة دمياط، كما أكد تطلعه إلى تحقيق التعاون المشترك بين الفلبين ودمياط خاصة في قطاعى صناعتي الأثاث والأسماك.