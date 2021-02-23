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استوليا على 11 مليون جنيه.. ضبط 2 من أصحاب المخابز باعا الدقيق بالسوق السوداء

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استوليا على 11 مليون جنيه.. ضبط 2 من أصحاب المخابز باعا الدقيق بالسوق السوداء استوليا على 11 مليون جنيه.. ضبط 2 من أصحاب المخابز باعا الدقيق بالسوق السوداء

مصراوي Masrawy

01:00 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من أصحاب المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة الخصوص، بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم.

وتبين أن الأول استولى على 10 ملايين و600 ألف جنيه، والثاني استولى على 351 ألف جنيه، وجرى إثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز بصفة يومية.

وكشفت تحريات العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية، أن المتهمين تصرفا في كميات من الدقيق البلدي ببيعها بالسوق السوداء، واستوليا على أموال الدعم.

وتبين استيلاء المتهم الأول على أموال الدعم بدون وجه حق طبقاً لتقرير الجهات المعنية، وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا 10 ملايين و 610 آلاف و 588 جنيهًا، بينما استولى الثاني على 351 ألف و 315 جنيهًا.

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