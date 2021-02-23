بالصور - كرات الثلج تغطي شوارع في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

اكتست شوارع بعض مدن دمياط، بالثلوج التي حولتها إلى قطعة تشبه مدن أوروبا، بعد تساقطها فجر اليوم الثلاثاء لنحو ساعتين، قبل استقرار حالة الطقس.

وشهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، تحسنًا نسبيا في الأحوال الجوية، بعد غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد خلال الساعات الأخيرة، بسبب الرياح السريعة، تزامنًا مع ارتفاع مستوى الأمواج في مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

واستمرت حركة تداول البضائع والحاويات بميناء دمياط، رغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض المناطق في المحافظة، وكذا استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، أكد فيه أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للثلوج بمناطق الشهابية، والشرباصي وميدان سرور وأحياء دمياط الجديدة.