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وزيرة الصحة الفلسطينية تبحث مع مسؤول أممي سُبل دعم القطاع الصحي

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وزيرة الصحة الفلسطينية تبحث مع مسؤول أممي سُبل دعم القطاع الصحي وزيرة الصحة الفلسطينية تبحث مع مسؤول أممي سُبل دعم القطاع الصحي

مصراوي Masrawy

01:07 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

رام الله - أ ش أ

بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، لين هاستنجس، الواقع الصحي الفلسطيني وسبل دعمه.

واستعرض الطرفان - خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء برام الله، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - الحالة الوبائية في فلسطين منذ بداية جائحة كورونا، وأهم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في الفترة الحالية، بالإضافة لمخاطر تزايد الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الصحي، وناقشا ملف التطعيم ضد الفيروس، والجهود الكبيرة المبذولة لتوفير اللقاح من مختلف المصادر.

وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية بضرورة تكثيف جهود المؤسسات والمنظمات الدولية في تسريع وتوفير اللقاح لفلسطين.

من جهتها، أكدت نائب المنسق الأممي على الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة في دعم القطاع الصحي الفلسطيني بشكل عام، وأثناء جائحة كورونا بشكل خاص، من خلال الدعم في توفير وسائل وسبل الحد من انتشارها وتسريع توفير اللقاح.

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مصراوي Masrawy

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