وصلت لغزيرة.. أمطار على 6 محافظات صباح اليوم- تقرير حكومي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إن الوزير اللواء محمود شعراوي، تلقى تقريرا من الإدارة العامة للأزمات بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود المحافظات في رفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت اليوم الثلاثاء أمطارا متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن المحافظة، ويتم العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أشار التقرير أيضاً إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات مطروح وكفرالشيخ ودمياط والبحيرة، وجاري العمل على رفع تراكمات وتجمعات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب.

وأوضح التقرير استمرار تعطيل حركة الملاحطة بميناء الصيد بالبرلس بكفرالشيخ نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأكد التقرير، على استمرار سقوط أمطار خفيفة بمحافظة شمال سيناء دون معوقات، في حين تشهد باقي المحافظات انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة دون سقوط أمطار تذكر.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على رفع درجة الإستعداد بجميع القطاعات الخدمية في المحافظات المعرضة للطقس السيئ وسقوط الأمطار وذلك وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد مع ضرورة استنفار كافة الجهود والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن القيادات المحلية متواجدة ميدانيا في الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولًا بأول.

كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية في المحافظات باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة والتنسيق مع أجهزة المرور لمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه عليها مع استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومتابعة أعمدة الإنارة العامة والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ أي إجراء لازم حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وناشد الوزير، المواطنين تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.

وأكد على أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها لحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي: رقم الواتس أب (01150606783)، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع فيسبوك (صوتك مسموع) – (www.facebook.com/sotakmasmwo)، ورقم الخط الساخن (15330)، إضافة إلى البريد الإلكتروني info@mld.gov.eg.