أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الثلوج تغطي شوارع دمياط وارتفاع الأمواج في رأس البر- صور

Print
الثلوج تغطي شوارع دمياط وارتفاع الأمواج في رأس البر- صور الثلوج تغطي شوارع دمياط وارتفاع الأمواج في رأس البر- صور

مصراوي Masrawy

12:56 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

اكتست شوارع بعض مدن دمياط، بالثلوج التي حولتها إلى قطعة تشبه مدن أوروبا، بعد تساقطها فجر اليوم الثلاثاء لنحو ساعتين، قبل استقرار حالة الطقس.

وشهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، تحسنًا نسبيا في الأحوال الجوية، بعد غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد خلال الساعات الأخيرة، بسبب الرياح السريعة، تزامنًا مع ارتفاع مستوى الأمواج في مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

واستمرت حركة تداول البضائع والحاويات بميناء دمياط، رغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض المناطق في المحافظة، وكذا استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، أكد فيه أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للثلوج بمناطق الشهابية، والشرباصي وميدان سرور وأحياء دمياط الجديدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية