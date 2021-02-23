وقف طعن رئيس تمريض في اتهامه بتحريض الطلاب على عدم ارتداء الزي الموحد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

أوقفت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، طعنين مقامين من رئيس قسم التمريض الباطني بكلية التمريض في إحدى الجامعات، جزائيًا لمدة شهر تطالب فيهما إلغاء عقوبة اللوم الموقعة عليها عام ٢٠١٩.

وأرجعت ذلك لما نُسب إليها من تحريض الطلاب على عدم ارتداء الزِّي الموحد، وعدم إخطارهم بورش العمل والندوات.

وأقام الطعن أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض، ونُسب إليها خروجها على التقاليد الجامعية وتطاولها على عميدة الكلية والوكلاء، وتحريضها الطلاب على عدم ارتداء الزي الموحد، وعدم إخطارهم بورش العمل والندوات.

وبالتحقيق معها صدر القرار المطعون فيه المتضمن عقابها بجزاء اللوم، وقالت الطاعنة إن هذا الجزاء صادر دون أساس من القانون، وأفادت بتظلمها ثم تقدمها للجنة التوفيق في المنازعات المختصة، ومن ثم أقامت طعنيها الماثلين لإلغاء هذا الجزاء.