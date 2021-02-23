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تحرير 33 محضرًا وإعدام أغذية فاسدة في جنوب سيناء

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تحرير 33 محضرًا وإعدام أغذية فاسدة في جنوب سيناء تحرير 33 محضرًا وإعدام أغذية فاسدة في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

12:29 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، حملة صحية مكبرة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة الطور، للحد من الغش التجاري والتأكد من مدى صلاحية الأغذية حرصًا على سلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة المرور على 37 منشأة غذائية ، وجرى تحرير 33 محضرًا متنوعًا، بينهم 13 محضرًا نقص اشتراطات نظافة، و 20 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، وسحب 8 عينات أغذية وإرسالها للمعامل المشتركة لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للاستهلاك الأدمي، وإعدام 82.5 كيلو جرام من الأغذية غير صالحة للاستخدام الأدمي، و2.5 لتر من الأغذية والمشروبات الفاسدة.

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