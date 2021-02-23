محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

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أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق، للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر الأدوية الطبية خاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتفقد محافظ أسيوط، أقسام المخزن واستمع إلى شرح للدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة، والدكتورة سمر محمد مدير إدارة التموين الدوائي عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجي المتوفر .

وتابع المحافظ سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد، وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل و المستشفيات المركزية والعامة، وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية.

وكلف اللواء سعد، القائمين على مخزن الأدوية بإستخدام قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة الأرصدة والصادر والوارد للمخزن والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.