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بالصور.. أمطار غزيرة في البحيرة وتوقف حركة الصيد بالمعدية ورشيد

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بالصور.. أمطار غزيرة في البحيرة وتوقف حركة الصيد بالمعدية ورشيد بالصور.. أمطار غزيرة في البحيرة وتوقف حركة الصيد بالمعدية ورشيد

مصراوي Masrawy

11:59 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

شهدت عدد من مدن محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، بالتزامن مع التوقعات بموجة من الطقس السيء تتعرض لها البلاد.

كما توقفت حركة الصيد فى ميناء المعدية وبوغاز رشيد بمحافظة البحيرة، بسبب موجة الأمطار الرعدية وارتفاع الأمواج.

وتسببت الأمطار في حدوث تراكمات للمياه في بعض المناطق وداخل بعض الأماكن منها الوحدة الصحية لقرية كوم الفرج.

كانت محافظة البحيرة أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء- مياه الشرب"، ومسؤولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، بإلغاء الإجازات.

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