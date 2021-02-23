ابتلعهم البحر.. التفاصيل الكاملة لكارثة غرق مركب ملاحات الإسكندرية- صور

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الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

"رحلة ذهاب بلا عودة".. هكذا انتهى مصير أسرة "مطيريد" غرقًا في أعماق ملاحات بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، فيما لا تزال فرق الغوص تبحث عن جثامين مفقدوين.

أنقذونا

مع دقات الساعة الثامنة مساء الإثنين، غطت وسائل التواصل الاجتماعي رسائل استغاثة مفادها: "مطلوب غطاسين ضروري.. غرق مركب في الملاحة عليها 19 من عائلة مطيريد.. جزاكم الله خير".

بوصول بلاغ بالحادث إلى قسم شرطة ثان العامرية، وجه اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، بسرعة تحرك القيادات الأمنية إلى موقع الحادث.

19 شخصًا في عرض البحر

انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهري، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص غرق مركب يقل 19 شخصًا، جميعهم من أسرة واحدة، أثناء عودتهم من رحلة بإحدى الجزر ببحيرة مريوط.

المحافظ يتابع

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إلى موقع الحادث، موجهًا باستمرار ٤ وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص ٤ مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها.

وكلف المحافظ بتوفير ٤ عربات إسعاف بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أي احتياجات في الحال.

انتشال الجثث

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي في الدقائق الأولى للحادث في استخراج 6 مصابين من ضحايا الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.

فيما جرى استخراج 9 جثامين حتى الآن بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 أعوام.

وتواصل 4 وحدات إنقاذ نهري إلى جانب غطاسين متطوعين أعمال البحث عن مفقودين آخرين يقدر عددهم بـ 5 أشخاص- وفقا لرواية الأهالي.

رحلة "زردة"

كشف أحد أقارب الضحايا ويدعى خميس أحمد تفاصيل حادث غرق المركب قائلًا إن الضحايا جميعهم من عائلة "مطيريد"، بينهم سيدات وأطفال، وكانوا في رحلة ترفيهية يسميها البدو "زردة" بإحدى الجزر بالملاحات.

وأضاف خميس، أن الضحايا كانوا يستقلون مركب عبارة عن لانش – أكبر حجمًا من "الفلوكة" وذهبوا عصرًا إلى الجزيرة وجرى نقلهم بالمركب على دفعتين في الذهاب.

وأشار إلى أن سائق المركب حملهم دفعة واحدة أثناء عودتهم، ما تسبب في غرق المركب، قائلًا: "بعض الضحايا كانوا صائمين وتناولوا إفطارهم على الجزيرة".

وأوضح أن الناجين جرى إنقاذهم بمعرفة الأهالي والصيادين قبل وصول قوات الإنقاذ النهري، مشيرًا إلى أن عدد المفقودين مازال مجهولًا حتى الآن.

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