حقيبة "مدن" تحمل أكثر.. أول مصنع في المملكة لتوطين "التونة" ووظائف

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استقطاب لإنشاء مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية المحلية في جازان

نجحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في نهاية العام 2020م، في استقطاب العديد من الاستثمارات الداعمة لمتطلبات الأمن الغذائي في إطار رؤية السعودية 2030.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أنه بالرغم من التحديات التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 وما خلفته من تداعيات سلبية خلال العام 2020م؛ فقد تمكنت "مدن" من جذب استثمارات نوعية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي طبقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ومنها شركة "البحر العربي للأسماك" لإنشاء مصنع على مساحة 85 ألف م² في المدينة الصناعية بجازان وهو أول مصنع لتوطين صناعة وإنتاج التونة بالمملكة، مع استحداث مئات الوظائف لأبناء وبنات المنطقة.

وأضاف أنه تم كذلك استقطاب مصنع "الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالعكاس"، لإنشاء مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية المحلية في المدينة الصناعية بعسير؛ لافتًا إلى أن المصنع الذي تصل مساحته إلى ١٥ ألف م² يندرج ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة 2018م- 2025م، ويستهدف توظيف عشرات السعوديات بالمنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي أن "مدن" نجحت كذلك في جذب شركة "ديتسلاوا" العاملة في مجال الصناعات التحويلية للتمور، في المدينة الصناعية بشقراء بمساحة إجمالية 1500م²، من خلال استغلال الفائض والمهدر من التمور وتقديم بدائل جديدة صحية ومناسبة للسوق المحلي.

وخصصت "مدن" أيضًا مصنعين جاهزين لصالح شركة "تقنية الغذاء" في واحة مدن بالأحساء لدعم المحتوى المحلي من خلال الاعتماد على موارد ومنتجات الأحساء الزراعية.

وذكر "العبدالكريم" أن "مدن" من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار في مدنها الصناعية، وتحقيق رغبات شركائها بالقطاع الخاص، ومد روافد التنمية المستدامة إلى المناطق والمدن الواعدة اتساقًا مع مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفي إطار رؤية السعودية 2030.

وأوضح أن "مدن" تمكنت -خلال خمس سنوات- من رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200% إلى أكثر من 915 مصنعًا صعودًا من 318 مصنعًا في عام 2016م نتيجة الإجراءات الميسرة والمحفزات المقدمة للمستثمرين، والتي أسهمت في تقليل التكلفة التشغيلية واختصار الفترة الزمنية لبدء عملياتهم الإنتاجية؛ مما ترتب عليه قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية.

يُذكر أن المدن الصناعية التي تشرف عليها "مدن" وعددها 35 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة تضم ما يقرب من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، وبمساحات مطورة أكثر من 198.8 مليون م²، ويعمل بها 517.242 عاملًا منهم 184 ألف سعودي وما يقارب 17 ألف سعودية.الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن