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بالصور - أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

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بالصور - أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ بالصور - أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

مصراوي Masrawy

11:43 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021


الإسكندرية - محمد عامر:

تعرضت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى موجة أمطار رعدية غزيرة صاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه جرى رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع حالة الطقس السيء، والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة من المحافظة.

وشدد المحافظ، على جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وتواصل جهود الأجهزة التنفيذية أعمال رفع وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بعدد من الأحياء، شملت أحياء العامرية والعجمي وشرق.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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