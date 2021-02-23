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بالصور .. تكريم المتميزين من ذوي الهمم في أسوان

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بالصور .. تكريم المتميزين من ذوي الهمم في أسوان بالصور .. تكريم المتميزين من ذوي الهمم في أسوان

مصراوي Masrawy

11:27 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

أسوان- إيهاب عمران:

كرم المهندس يحيى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمدينة كوم أمبو بأسوان، عددًا من أصحاب الهمم المتميزين وأسرهم لتشجيعهم على مواصلة الإبداع في كافة المجالات.

وجرى تكريم كًل من الطفل مصطفى محمود أبوالمجد 13 عامًا، يعاني من التوحد ويحفظ القرآن الكريم كاملًا، وطارق النادي "مدرب كرة سلة" من أصحاب الإعاقة الحركية ونجح في الصعود بفريق مركز شباب كوم امبو إلى الدوري الممتاز "ب"، وكذا جرى تكريم سمية جيبو مسئول مدرسة الصم في كوم امبو.

وجرى خلال التكريم تقديم عدد من الفقرات الفنية والمدح النبوي وإلقاء قصائد شعر، قدمها ذوي الإعاقة ، علاوة على الإعلان عن تأسيس مجلة فصلية تحمل اسم "الرفيق" وتتضمن مواد صحفية يقرأها المبصرين والمكفوفين لكتابتها بالطريقة العادية وبطريقة برايل للمكفوفين، وكذا جرى تسليم ذوي الهمم شهادات التقدير وهدايا.

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