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محافظ الشرقية: وظائف بالقطاع الخاص ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية

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محافظ الشرقية: وظائف بالقطاع الخاص ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية محافظ الشرقية: وظائف بالقطاع الخاص ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية

مصراوي Masrawy

11:14 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توفير وظائف بالقطاع الخاص للراغبين في العمل، ومساعدات ومعاش تكافل وكرامة للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح المحافظ، أنه أناب سكرتير عام المحافظة سعد الفرماوي، لاستقبال المواطنين من مختلف المدن والقرى والاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها.

وجرى صرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية مُقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي لـ 6 أسر من الأكثر احتياجًا بعد إجراء الأبحاث التي أكدت استحقاقهم المساعدات، فضلًا عن تكليف وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة بالعمل على توفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل.

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