انتشال جثة تاسعة.. ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق بالإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، صباح اليوم الثلاثاء، جثة جديدة من ضحايا المركب الغارق في منطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالإسكندرية، ليرتفع إجمالي عدد الجثث التي جرى انتشالها إلى 9.

وتواصل 4 وحدات إنقاذ نهري إلى جانب غطاسين متطوعين أعمال البحث عن مفقودين آخرين يقدر عددهم بـ 5 أشخاص- وفقًا لرواية الأهالي.

ووفقًا لمصدر أمني، قدر عدد مصابي الحادث الذين جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام بـ 6 مصابين.

كان مركب يقل 19 شخصًا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن 4 وحدات من الإنقاذ النهري مازالت تواصل جهود البحث عن المفقودين في الحادث.

وأضاف المحافظ: "لم يجري حصر عدد المفقودين حتى الآن.. نتواجد مع الأهالى لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث".