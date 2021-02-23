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جامعة سوهاج تبحث إنشاء مستشفى للحروق

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جامعة سوهاج تبحث إنشاء مستشفى للحروق جامعة سوهاج تبحث إنشاء مستشفى للحروق

مصراوي Masrawy

11:04 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

اجتمع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج مع المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمباني وطرق الجامعة الجديدة.

وقال "عزيز" في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه خلال الاجتماع جرت مناقشة تخصيص 10 آلاف متر مربع لإنشاء مستشفى للحروق بمدينة سوهاج الجديدة، للاستفادة من البنية التحتية والخدمات بالمستشفى الجامعي الجديد لخدمة أهالي الصعيد وتقديم خدمة طبية متكاملة.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن الاجتماع ناقش العمل على دعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرصف الطريق بين الجامعة ومدينة سوهاج الجديدة، مشيرًا إلى أنه جرت الموافقة على رصف طريق بطول 500 متر حتى البوابة الجنوبية للجامعة.

وتابع "عزيز": "جرى خلال الاجتماع مناقشة ودراسة إمكانية توصيل المرافق إلى المدينة السكنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الجديدة، لاستغلالها وتشغيلها خلال الفترة القادمة".

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