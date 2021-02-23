12 معلومة عن أول مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في الصعيد

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

تستعد محافظة الأقصر لافتتاح أول مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال بالمجان في صعيد مصر، الأسبوع المقبل، ليضاف لمنظومة شفاء الأورمان الطبية الخيرية في الصعيد.

يستعرض" مصراوي" في السطور التالية أهم ما يميز المستشفى الجديد:

1- يفتح المستشفى أبوابه رسميًا أمام الأطفال المرضى يوم السبت المقبل بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

2- يقع بجوار مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة شمالي الأقصر.

3- جرى وضع حجر أساس المستشفى مطلع عام 2018 على مساحة 28 ألف متر مربع، ويتكون من 4 طوابق.

4- يضم قسم خاص لعلاج أورام الأطفال، بالإضافة إلى قسم خاص للطوارئ وملحق به قسم داخلي، وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة، وقسم للعلاج الطبيعي ومعهد للتمريض ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات.

5- يوجد بالعيادات الخارجية فرق متخصصة من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الأطفال، لتشخيص الحالات الجديدة، وتحديد بروتوكولات العلاج الكيماوي، بالإضافة لمتابعة الحالات التي أنهت علاجها.

6- يضم سكن للأطباء والتمريض والفنيين والصيادلة، ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية وتسجيل الحالات ودراستها، وقسم أشعة يشمل رنين مغناطيسي، وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية.

7- يضم أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة في أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة.

8- يعمل وفق أحدث تقنيات العلاج العالمية في مجال سرطان الأطفال.

9- يستهدف إلى جانب تقديم الخدمة الطبية العلاجية محاولة دمج الأطفال الذين يتلقون العلاج في المجتمع من خلال قسم علاج اليوم الواحد، ويجري تقديم العلاج الكيماوي للأطفال وإقرار خروج لهم في نفس اليوم ما يساعد على تقليل فترات الحجز بالمستشفى وتوفير المشقة على الطفل وأسرته.

10- يضم قسم متكامل للجراحة وقسم متكامل للعلاج الإشعاعي وقسم للأشعة المختلفة والمسح الذري.

11- يضم فريق العمل بالمستشفى الجديد نخبة من خيرة أساتذة الجامعات في مجال طب أورام الأطفال، وجزء كبير من فريق القسم حاصلين على زمالات أجنبية.

12- المستشفى استقبل عشرات المرضى من الأطفال للعلاج قبل الافتتاح الرسمي.