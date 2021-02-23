"محطة مياه المنشاة السطحية بسوهاج" تحصل على شهادة اعتماد خطط السلامة

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سوهاج– عمار عبدالواحد:

سلَّم الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر الفيديو كونفرانس شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه المنشاة السطحية بسوهاج.

وقال اللواء مهندس محمد بدري دين، رئيس مجلس إدارة الشركة بسوهاج والعضو المنتدب في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين والالتزام بكافة معايير الجودة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف رئيس شركة المياه بسوهاج، أنه جاري اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لأكبر عدد ممكن من محطات مياه الشرب، لرصد كافة المخاطر وتفعيل الإجراءات التصحيحية للارتقاء بمنظومة المياه بمحافظة سوهاج.