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إغلاق ٤١٣٩ منشأة بينها ١٣٠٤ مركزًا للدروس الخصوصية في الغربية

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إغلاق ٤١٣٩ منشأة بينها ١٣٠٤ مركزًا للدروس الخصوصية في الغربية إغلاق ٤١٣٩ منشأة بينها ١٣٠٤ مركزًا للدروس الخصوصية في الغربية

مصراوي Masrawy

10:24 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

الغربية- مروة شاهين:

أغلقت محافظة الغربية ٦١٧ محلًا تجاريًا، و٢٧١ سوقًا، و١٨٩ مطعم، و٣٦٤ مقهى، و٣٦٢ ورشة و ١٠٣٢ منشأة أخرى بإجمالي ٢٨٣٥ منشأة مخالفة لمواعيد الإغلاق لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار المستجد.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى أنه جرى إغلاق وتشميع ١٣٠٤ مركزًا للدروس الخصوصية، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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