بعد إحالة قاتليه للمفتي.. أسرة طفل كفرالشيخ: "جهزنا فلوس الفدية منهم لله"

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصدرت محكمة جنايات كفرالشيخ، أمس الإثنين، قرارًا بإحالة أوراق قاتلي طفل قرية إبشان التابعة لمركز بيلا، إلى مفتي الديار المصرية.

وقال جلال علي الديب، عم الطفل لـ"مصراوي"، أن هناك حالة اطمئنان بين أفراد الأسرة، بعد صدور القرار، الذي هدأ من نار الغضب التي كانت تلتهم قلوبهم، بعد قتل المجني عليه.

وقال العم: "الحمد لله القضاء جاب لنا حقنا.. والله لما خطفوا ابن اخويا كنا مجهزين لهم النصف مليون اللي طلبوهم منهم لله، واستغربنا هما عملوا كده ليه، بصراحة مش لاقيين مبرر".

"صحيح الحكم هدانا شوية لكن عمر ما فيه حاجة تعوضني عن ابني اللي راح واتقتل غدر"، بتلك الكلمات تحدثت والدة الطفل، لـ"مصراوي".

فيما قالت الأم: "منذ الواقعة إلى يوم المحاكمة كانت هناك متابعات باستمرار حول مصير المتهمين، وأخذت أدعو الله عز وجل لينتقم لي من المتهمين حتى يهدأ قلبي".

وأضافت: "يوم الواقعة المجرمين اتصلوا بي وقالولي إحنا خطفنا ابنك وعايزين نص مليون جنيه عشان نسيبه ولو بلغتي البوليس هنقتلك ابنك.. بعد المكالمة دي اتصرفنا فعلًا في الفلوس وحضرناها عشان نديهالهم، ولكن انقطع الاتصال بعد كده لقيت المباحث اكتشفت جثة ابني غرقان وهو متكتف، والحمد لله القضاء جاب حق إبني".

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، قررت إحالة أوراق سائق توك توك، وعامل، إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهما لاتهامهما بخطف وقتل طفل بإلقائه حيًا بترعة منشية ناصر، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور المحكمة في شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.