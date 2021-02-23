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احتفالية كبرى لتكريم الأم المثالية في جنوب سيناء

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احتفالية كبرى لتكريم الأم المثالية في جنوب سيناء احتفالية كبرى لتكريم الأم المثالية في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

09:43 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد زيدان عبدالغفار، مدير عام مديرية التضامن بمحافظة جنوب سيناء، أنه تقدم لمسابقة الأم المثالية 14 سيدة على مستوى المحافظة، بينهم اثنتين من ذوي الهمم.

وقال مدير مديرية التضامن الاجتماعي في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة انطبقت على 4 سيدات من المتقدمات للمسابقة فقط، إضافة إلى أم مثالية لابن معاق، ومن المقرر أن يعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، النتيجة النهائية بعد انتهاء أعمال اللجنة، وسيجرى إقامة احتفالية كبرى لتكريمهم.

وأشار إلى أن لجنة تقييم واختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، برئاسة اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام، اجتمعت لاختيار الأم المثالية.

وقالت أميمه إبراهيم، منسق عام وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، إن هناك مسابقة أخرى خاصة بالأم المثالية على مستوى السيدات العاملات بالوحدات المحلية، جاري التقديم لها من خلال الوحدات المحلية، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

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