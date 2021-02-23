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صعق شاب أثناء تركيب مصباح كهربائي بسوهاج

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صعق شاب أثناء تركيب مصباح كهربائي بسوهاج صعق شاب أثناء تركيب مصباح كهربائي بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:42 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، صعقًا بالكهرباء أثناء تركيب مصباح بالمنزل، في جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إخطارًا من مستشفى جرجا العام بوصول "أحمد. ن" 20 عامًا عامل ويقيم بناحية بيت علام دائرة المركز جثة هامدة.

وتبين من التحريات أنه أثناء تركيب المذكور مصباح كهربائي بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية ما نتج عنه صعقه ووفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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