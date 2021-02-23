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"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً

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"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً "الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً
يجب أن يفهم المرضى مدى فعالية نظام مراقبتها خاصة أنها ظهرت في فترة قصيرة

أكّدت منظمة الصحة العالمية أنه لا تتوافر لديها معلومات تشير إلى أن أياً من اللقاحات المستخدمة للوقاية من قد يمثل خطراً على صحة الناس.

وقالت كبيرة الموظفين العلميين للمنظمة، سوميا سواميناثان؛ خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين: "هذه القضية مهمة للغاية، يجب أن يفهم المرضى مدى فعالية نظام مراقبة أمن اللقاحات، خاصة مع العلم أنها ظهرت في الأسواق في غضون فترة زمنية وجيزة جداً".

وأوضحت سواميناثان أن كل دولة تقوم بالمراقبة بنفسها، بينما تعمل منظمة الصحة العالمية على الجوانب التنسيقية وفق " اليوم".

وتابعت موضحة: "لدينا اللجنة الاستشارية العالمية الخاصة بأمن اللقاحات، التي تنظر على أساس أسبوعي في البيانات الواردة لدينا من كل الدول والمنتجين وهيئات الرقابة.. حتى الآن تمّ الحقن بنحو 200 مليون جرعة من اللقاحات في بلدان عدة، ولا توجد أي مؤشرات فيما يتعلق بالأمن تثير قلقاً جدياً لدينا. لكننا سنواصل تحليل البيانات الآتية والعمل على المراقبة".منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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