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البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون

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البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون

مصراوي Masrawy

04:00 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

(د ب أ)-
أوردت مجلة "Elle" أن البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون في ربيع 2021؛ حيث إنها تتألق بالبرتقالي والليموني والتوتي والكراميل والوردي والبنفسجي والأخضر بلون المريمية.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البدلة الرياضية المزدانة بألوان البونبون تستحضر في الذهن روح الثمانينيات الجذابة وتشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق المميزة لفصل الربيع.
ويمكن تنسيق البدلة الرياضية ذات الألوان الزاهية مع حُلى فاخرة وحقيبة يد جميلة وبوت أنيق للحصول على إطلالة فخمة، بينما يمكن تأكيد الطابع الرياضي الكاجوال من خلال تنسيقها مع حذاء رياضي.

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