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مصدر أمني: حصيلة ضحايا مركب الإسكندرية 6 قتلى و6 مصابين حتى الآن

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مصدر أمني: حصيلة ضحايا مركب الإسكندرية 6 قتلى و6 مصابين حتى الآن مصدر أمني: حصيلة ضحايا مركب الإسكندرية 6 قتلى و6 مصابين حتى الآن

مصراوي Masrawy

02:33 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:
قال مصدر أمني، إن حصيلة ضحايا المركب الغارق في منطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالإسكندرية، بلغ 6 غرقى.
وأضاف المصدر- الذي رفض ذكر اسمه- أن عدد المصابين ممن جرى إنقاذهم بلغ 6 مصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.
كان مركب يقل 19 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.
ومن جانبه، أوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن 4 وحدات من الإنقاذ النهري مازالت تواصل جهود البحث عن المفقودين من جراء الحادث.
وأضاف المحافظ:"لم يتم حصر عدد المفقودين حتى الآن.. نتواجد مع الأهالى لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث على سطح البحيرة حتى الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة".

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