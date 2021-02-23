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بينهم 4 أطفال.. ننشر أسماء غرقى ومصابي مركب الإسكندرية- صور

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بينهم 4 أطفال.. ننشر أسماء غرقى ومصابي مركب الإسكندرية- صور بينهم 4 أطفال.. ننشر أسماء غرقى ومصابي مركب الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

01:02 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

حصل "مصراوي" على كشف بأسماء ضحايا حادث غرق مركب يقل 19 شخصا، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

واستخرجت قوات الإنقاذ 5 جثث حتى الآن وهم كل من "ناجى محمد ناجي، عمره عام واحد، زيدان عبد المنعم حميدة، سنة ونصف، وردة حميدة حسين، 45 سنة، أمل حمودة، 4 سنين، ومنى جويدة حميدة، 25سنة".

والمصابون هم كل من "إيمان نعوم حميدة، 21 سنة، ومحمود عطية حميدة، 23 سنة، وريان محمد عطية، 3 سنوات".

وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع الحادث، لمتابعة جهود الإنقاذ، مشيرا إلى إنه جرى استخراج 5 جثث و3 مصابين حتى فقط حتى الآن.

وقال المحافظ إن 4 وحدات إنقاذ نهري مازالت تواصل عمليات البحث عن مفقودين حتى الآن، مؤكدا أن عدد المفقودين غير معروف حتى الآن.

وقال أحد شهود العيان ويدعى "خميس" أن الضحايا، جميعهم من عائلة "مطيرد بحري"، بينهم سيدات وأطفال، وكانوا في رحلة ترفيهية يسميها البدو "زردة" بإحدى الجزر بالملاحات.

وأضاف خميس، أن الضحايا كانوا يستقلون مركب عبارة عن لانش – أكبر حجما من "الفلوكة" وذهبوا عصرا إلى الجزيرة وجرى نقلهم بالمركب على دفعتين في الذهاب.

وأشار إلى أن سائق المركب قاموا بتحميلهم دفعة واحدة أثناء عودتهم، ما تسبب في غرق المركب، قائلا:" بعض الضحايا كانوا صائمين وتناولوا إفطارهم على الجزيرة".

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