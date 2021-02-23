"الأرصاد" ينبه 3 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. ويستمر بعضها حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وحائل والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز المنطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية في الأحساء والخُبر والدمام وبقيق والقطيف، تستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة حائل ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميرا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية والدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة وحريملاء ورماح وشقراء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.