واشنطن: حل الدولتين هو السبيل الأمثل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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واشنطن - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوتي بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤمن بأن مبدأ حل الدولتين هو السبيل الأمثل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن بلينكن ناقش مع أشكنازي التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، فضلاً عن أهمية مواصلة التعاون بين البلدين لمعالجة هذه التحديات.

وبحسب البيان، فقد أشار الوزير بلينكن إلى استمرار التزام الولايات المتحدة بمعارضة الإجراءات غير العادلة والمتحيزة ضد إسرائيل في الساحة متعددة الأطراف.

وأوضح البيان أن الوزيرين أكدا على الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن البلدين سيعملان بشكل وثيق معًا لمواجهة التحديات المقبلة.

يأتي تأكيد بلينكن على حل الدولتين في تحول عن صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي قوبلت برفض فلسطيني وعربي.