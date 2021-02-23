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..محافظ الإسكندرية: انتشال 5 جثث و3 مصابين من غرقى مركب الملاحات

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بالفيديو..محافظ الإسكندرية: انتشال 5 جثث و3 مصابين من غرقى مركب الملاحات ..محافظ الإسكندرية: انتشال 5 جثث و3 مصابين من غرقى مركب الملاحات

مصراوي Masrawy

12:02 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن جرى استخراج 5 جثث و3 مصابين حتى الآن من ضحايا غرق مركب بمنطقة الجراري في ملاحات الإسكندرية.

وأضاف المحافظ أن 4 وحدات إنقاذ نهري تواصل عمليات البحث عن مفقودين حتى الآن، قائلا:" عدد المفقودين غير معروف حتى الآن.. وأعمال البحث مستمرة".

وأوضح الشريف، أنه جرى تجهيز 4 مستشفيات لاستقبال المصابين والضحايا، وتوجيه مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي للانتقال إلى موقع الحادث.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد غرق مركب في الملاحات.

انتقلت قيادات مديرية أمن الإسكندرية وقوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ النهري"، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

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