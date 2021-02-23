محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

استعرض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرض المحافظ أيضًا عددًا من الملفات الخاصة بالأعمال التي يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة، منها الموقف التنفيذي لمشروع رصف الطرق المحلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال القاضي، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة،) بأجمالي 192 قرية، موضحًا أنه جرى تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة الي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما جرى إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذا المتابعة الميدانية.

وأوضح المحافظ، أنه جرى حصر احتياجات التنمية الشاملة بالمراكز المستهدفة بمختلف القطاعات منها (الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والطرق والنقل، والكهرباء والإنارة، ودعم الوحدات المحلية، والتضامن الاجتماعي، والري، والكباري، والصحة، والنظافة وتدوير المخلفات، والخدمات البيطرية، والتعليم والأبنية التعليمية، والشباب والرياضة، والبريد، ولاتصالات، والدفاع المدني).