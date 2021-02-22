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انقطاع مياه الشرب بـ3 قرى في أبوتيج أسيوط غدًا

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انقطاع مياه الشرب بـ3 قرى في أبوتيج أسيوط غدًا انقطاع مياه الشرب بـ3 قرى في أبوتيج أسيوط غدًا

مصراوي Masrawy

11:37 م الإثنين 22 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد عن انقطاع المياه غدًا الثلاثاء، عن قرى الإقادمة وبني سميع والزيره لمدة 4 ساعات، من الساعة الـ 12 صباحًا وحتى 4 فجرًا.

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن انقطاع المياه يأتي لإجراء بعض أعمال الصيانة والإصلاحات وإعادة تأهيل بخط طرد محطة رفع صرف صحي الإقادمة بقطر 630 مم.

وأشار المهندس محمد صلاح إلى أن الشركة مستعدة لتدبير السيارات الناقلة للمياه للقرى التى تشهد الانقطاع، مناشدًا المواطنين وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم.​
بيان

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