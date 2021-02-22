النصر ينهي تحضيراته لديربي الهلال .. ومايكون ينتظم بتدريبات الرفاع البحريني

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اتفقت إدارة النصر مع إدارة نادي الرفاع البحريني على انتظام المحترف البرازيلي مايكون بتدريبات الفريق البحريني لحين عودته إلى الرياض.

وكان مايكون قد وصل إلى البحرين لحين انتهاء الحجر الصحي حتى يتسنى له العودة للسعودية، وأعلن نادي الرفاع في بيان له أن البرازيلي التحق بتدريبات الفريق.

وكان البرازيلي مايكون قد قرر بشكل مفاجئ فسخ عقده مع النادي قبيل مواجهة الهلال بـ72 ساعة في نهائي كأس السوبر في نهاية يناير الماضي.

ورفض مايكون المشاركة في اللقاء وقرر المغادرة إلى البرازيل لإكمال إجراءات فسخ عقده بسبب عدم استلامه رواتب 6 أشهر بحسب تصريحات وكيل أعماله.

ونجحت إدارة النصر في إنهاء مشكلة رواتب مدافعها البرازيلي مايكون بيريرا حيث اتفقت رسميًا على عودته مرة أخرى للفريق لإكمال ما تبقى من منافسات الموسم.

وعاش النصر واللاعب حالة شد وجذب خلال الأيام الماضية إلى أن نجحت الإدارة في إنهاء مشكلة رواتبه وإعادته مرة أخرى للفريق.

ميدانيًا اختتم فريق النصر اليوم استعداداتهم لمباراة الفريق مساء الغد أمام الهلال على استاد مرسول بارك لحساب الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



انطلقت تدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة، حيث بدأت بالجري حول الملعب، ركز خلالها مدرب الفريق الكرواتي ألين هورفات على الجوانب التكتيكية المتنوعة، قبل أن يختتم آلين هورفات تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب، وتوجه اللاعبون بعد نهاية التدريب إلى المعسكر.