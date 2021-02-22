تعليم جنوب سيناء يستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد محمد عقل وكيل وزارة التربية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا بحضور عادل عتلم وكيل المديرية، ومحمود السعيد مدير التعليم العام، وموجهي العموم بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية، وموجهي الإدارات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

شدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر الجهود بين هيئة وعناصر العملية التعليمية خلال الفترة القادمة، وإعلان حالة الطوارئ والعمل على تذليل كافة العقبات، وجاهزية المطابع السرية بالإدارات، لطباعة الأعداد المطلوبة لأوراق الامتحانات بسرعة ودقة تامة.

وأكد وكيل الوزارة على الموجهين بالمراعاة الدقيقة لمواصفات ورقة الامتحانات والوزن النسبي، مع إتاحة الدعم الكامل لموجهي الإدارات وبالتنسيق مع موجهي العموم ومديري الإدارات.

وطالب بضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الامتحانات، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات، وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات، وأن مسؤولية تطبيق تلك الإجراءات تقع على عاتق مديري الإدارات والمدارس التابعة لها.

​