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جونسون يعلن تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الإغلاق في إنجلترا

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جونسون يعلن تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الإغلاق في إنجلترا جونسون يعلن تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الإغلاق في إنجلترا

مصراوي Masrawy

10:52 م الإثنين 22 فبراير 2021

لندن - (بي بي سي)

أطلع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعضاء البرلمان على خطته لخروج إنجلترا، من حالة الإغلاق المفروضة منذ أسابيع.

وأوضح أن مراحل تخفيف الإغلاق ستكون تدريجية، محذرا من احتمال ارتفاع الإصابات مجددا والحاجة إلى نقل مرضى إلى المستشفيات، ومن ثم حدوث وفيات.

وأكد أنه لا يوجد سبيل مضمون للقضاء على تماما في بريطانيا أو في العالم.

ومن المنتظر أن تشهد الخطوة الأولى لتخفيف إجراءات الإغلاق في إنجلترا إعادة فتح المدارس في 8 مارس المقبل.

واعتبارا من 29 مارس، سيتم السماح بالتجمعات في الأماكن المفتوحة لستة أشخاص أو أسرتين.

وسيسمح باستئناف الرياضات في الأماكن المفتوحة، بما في ذلك كرة القدم والغولف والتنس اعتبارًا من 29 مارس.

وسيعقد رئيس الوزراء البريطاني مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم يتناول فيه آخر المستجدات ويشرح خطوات في المرحلة المقبلة في إنجلترا.

وتحدد الحكومات المحلية في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إجراءاتها الخاصة لتخفيف حالة الإغلاق.

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