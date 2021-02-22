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غرق مركب في ملاحات الإسكندرية.. ومصدر: انتشال 5 جثث والبحث عن آخرين

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غرق مركب في ملاحات الإسكندرية.. ومصدر: انتشال 5 جثث والبحث عن آخرين غرق مركب في ملاحات الإسكندرية.. ومصدر: انتشال 5 جثث والبحث عن آخرين

مصراوي Masrawy

10:56 م الإثنين 22 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

تعرض مركب يقل 17 شخصًا للغرق، مساء اليوم الإثنين، في الملاحات بمنطقة الهوارية غربي الإسكندرية.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، بغرق مركب في الملاحات.

انتقلت قيادات مديرية أمن الإسكندرية وقوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ النهري"، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشف مصدر أمني أنه جرى انتشال 5 جثث إلى الآن، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن مفقودين آخرين.​

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