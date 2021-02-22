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مصادر استخباراتية: المسلحون أطلقوا النار على السفير الإيطالي بالكونغو بعد اختطافه

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مصادر استخباراتية: المسلحون أطلقوا النار على السفير الإيطالي بالكونغو بعد اختطافه مصادر استخباراتية: المسلحون أطلقوا النار على السفير الإيطالي بالكونغو بعد اختطافه

مصراوي Masrawy

09:44 م الإثنين 22 فبراير 2021

روما - (أ ش أ):
كشفت مصادر استخباراتية إيطالية، اليوم الإثنين، أن المجموعة المسلحة التي هاجمت قافلة برنامج الأغذية العالمي، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، صباح اليوم، أطلقت النار على السفير الإيطالي لوكا أتاناسيو، بعد أن تمكنت من اختطافه مع آخرين، وتوفي لاحقًا متأثرًا بجروحه.
نقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن المصادر أن "المسلحين الستة الذين هاجموا القافلة، قتلوا أولا السائق الكونغولي ثم قادوا البقية إلى الغابة المحيطة بموقع الكمين" وتابع السرد "أطلق الخاطفون النار على رجل الدرك الإيطالي فيتوريو إياكوفاتشي، المرافق للسفير وعلى الأخير عند قدوم دورية تابعة للمعهد الكونغولي لحماية الطبيعة وأيضًا وحدة من الجيش الكونغولي لمساعدة المخطوفين".
كان برنامج الأغذية العالمي أكد - في بيان - أن "الهجوم وقع على طريق كان قد تم السماح بالسفر عليه دون حراسة أمنية"، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع السلطات الوطنية لتحديد التفاصيل وراء الهجوم.
ووفق المصادر الاستخباراتية، توجه السلطات المحلية الكونغولية أصابع الاتهام إلى متمردي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التابعة لعرقية الهوتو، إلا أنه لم يتم التعرف على هوية المهاجمين حتى الآن.

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