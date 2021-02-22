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دعوات لـ"التعليم" بإعادة النظر في دوام الإداريين والإداريات

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دعوات لـ"التعليم" بإعادة النظر في دوام الإداريين والإداريات دعوات لـ"التعليم" بإعادة النظر في دوام الإداريين والإداريات
مع صدور أمر سامٍ كريم باستمرار الدراسة عن بُعد لنهاية العام

دعوات لـ

مع صدور القرار السامي الكريم لاستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي، طالب العديد من الإداريين والإداريات من وزارة التعليم بإعادة النظر في الحضور اليومي وجعل الحضور مرة واحدة أسبوعيًا أسوة بالمعلمين والمعلمات، أو يقسم الدوام بينهم بالتناوب.

حيث طالب عديد من الإداريين والإداريات بجعل دوامهم كالمعلمين والمعلمات يومًا واحدًا في الأسبوع، أو يكون بالتناوب طوال أيام الأسبوع؛ لارتباط أعمالهم بالطلاب والطالبات، وإلا فما الجدوى من الدوام، وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وكان قد صدر مساء اليوم أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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