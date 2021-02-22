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وزيرة البيئة تشارك في ندوة ريادة الأعمال البيئية لإدارة المخلفات والمحميات الطبيعية

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وزيرة البيئة تشارك في ندوة ريادة الأعمال البيئية لإدارة المخلفات والمحميات الطبيعية وزيرة البيئة تشارك في ندوة ريادة الأعمال البيئية لإدارة المخلفات والمحميات الطبيعية

مصراوي Masrawy

09:08 م الإثنين 22 فبراير 2021

(مصراوي):

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية توجيه ودعم الشباب لتأهيلهم لدخول مجال الاستثمار من خلال مشروعات صغيرة ذات تمويل محدود تقدم خدمة للمجتمع وتدر دخلاّ لهؤلاء الشباب وهو ما يتم تنفيذه فى مجال البيئة بدعم من وزارة البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الندوة التي أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان "ريادة الأعمال في قطاع البيئة (إدارة المخلفات، المحميات الطبيعية)" بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية.

وأوضحت ياسمين فؤاد ما تقوم به وزارة البيئة من جهود لتأهيل وتدريب الشباب وما تقدمه من دعم لهم لفتح مشروعات صغيرة تخدم مجتمعهم في مجالات مختلفة، مشيرة إلى الدعم الرئاسي الدائم للشباب وللقضايا البيئية، حيث شرُفنا برعاية رئيس الجمهورية لمبادرة "اتحضر للأخضر" التي تعد المبادرة الأولى من نوعها التي تهتم بالبعد البيئي، حيث تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والشباب وتحثهم على اتخاذ سلوكيات إيجابية تجاه بيئتهم نظرًا لأهمية الحفاظ على البيئة من أجل استدامة الموارد الطبيعية.

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