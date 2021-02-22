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الأربعاء.. انقطاع المياه عن أرض سلطان وشاهين بالمنيا

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مصراوي Masrawy

08:58 م الإثنين 22 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة المنيا، انقطاع المياه عن منطقة أرض سلطان، وضعف الضخ بعزبة شاهين، من الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء المُقبل، وحتى الرابعة فجر اليوم التالي.

وأفاد بيان أصدرته الشركة، اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء يأتي لوجود أعمال ربط خطوط وإحلال تجديد خطوط رئيسية بالمحطة البحرية بأرض سلطان.

وأعلنت الشركة، أمس الأحد، عن ضعف المياه عن مدينة المنيا وقراها، بدءًا من اليوم الإثنين وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل؛ لإجراء إعمال صيانة.

وذكر بيان صادر عن الشركة، الأحد، أن ضعف المياه سيكون نتيجة تطهير بيارة دخول المياه العكره بمحطة قرية بني أحمد الشرقية المرشحه للحفاظ عليطى جودة المياه، على أن يُجرى زيادة ضغوط المحطات الأخرى لتعويض ضعف المياه.

وناشدت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يتم الاتصال برقم الخط الساخن (125).

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