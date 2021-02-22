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مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج (صور)

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مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج (صور) مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج (صور)

مصراوي Masrawy

08:11 م الإثنين 22 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة الفاروقية المجاورة للطريق الزراعي الشرقي، ناحية قرية هاشم عسيرى دائرة مركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دارالسلام بوقوع حادث ووجود متوفين دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة كل من "محمد. ح" 25 عامًا، و"خالد. ر" 10 أعوام، و"دنيا. ر" 25 عامًا.

جرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.​

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