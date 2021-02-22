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"البريد السعودي" يحذر: رسائل نصب واحتيال تصل لعملاء تطلب بيانات شخصية

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عبر البريد الإلكتروني ولسداد فواتير وخدمات

حذر البريد السعودي من رسائل احتيالية بهدف الحصول على مبالغ لاستلام الشحنات.

وجدّد البريد السعودي التنويه لعملائه بعدم التعامل مع الرسائل الاحتيالية الواردة عبر البريد الإلكتروني التي تنتحل صفة وشعار مؤسسة البريد السعودي بهدف الحصول على مبالغ كشرط وهمي لاستلام الشحنات، مؤكداً أن البريد السعودي لا يستخدم البريد الإلكتروني لسداد الفواتير لكافة الخدمات والمنتجات.

ويستخدم البريد السعودي الرسائل النصية فقط لإرسال رابط سداد يحتوي على النطاق http://sp.com.sa ويتطلب التحقق الثنائي من العميل، كما يمكن التحقق من الفواتير المستحقة من خلال التطبيق أو بريدي أونلاين http://my.sp.com.sa.

وكانت رسالة إلكترونية وصلت للكثير من عملاء البريد السعودي وغيرهم، عبر البريد الإلكتروني، تطلب من صاحب البريد تعبئة بيانات خاصة به مثل الاسم ورقم الهاتف وموقع المنزل وغيرها من المعلومات الخاصة؛ الأمر الذي حذر منه البريد السعودي وطلب عدم التعاون مع مثل تلك الرسائل، والتأكد من مصدرها الرسمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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