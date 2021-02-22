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قبول 11 سيدة تقدمن لمسابقة الأم المثالية في بورسعيد

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قبول 11 سيدة تقدمن لمسابقة الأم المثالية في بورسعيد قبول 11 سيدة تقدمن لمسابقة الأم المثالية في بورسعيد

مصراوي Masrawy

08:42 م الإثنين 22 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عن قبول 11 سيدة من أصل 25 سيدة تقدمن لمسابقة الأم المثالية لعام 2021، وذلك من خلال اللجنة الإقليمية المختصة.

أشارت حبيش، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية لاختيار الأم المثالية 2021، برئاسة اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، إلى أنه يشترط ألا يقل المتقدمة عن 50 عامًا، وأن تجيد القراءة والكتابة، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3، بشرط أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي باستثناء الابن المعاق ذهنيًا وغير قابل للتعليم، ويجب أن يكون لها قصة كفاح ومعاناة.

وأكدت على أن مديرية التضامن الاجتماعي ستعلن اسم الأم المثالية بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب الانتهاء من فحص الحالات، لتكريمها من الجهات المختصة خلال فعاليات الاحتفال بعيد الأم. ​

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