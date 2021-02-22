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وفد روسي يتفقد صالات العرض بمتحف شرم الشيخ (صور)

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وفد روسي يتفقد صالات العرض بمتحف شرم الشيخ (صور) وفد روسي يتفقد صالات العرض بمتحف شرم الشيخ (صور)

مصراوي Masrawy

08:39 م الإثنين 22 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

زار وفد من رجال الأعمال الروس، اليوم الإثنين، متحف شرم الشيخ الدولي، وكان في استقبالهم المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على المتحف، ومحمد حسنين مدير المتحف، حيث تفقدوا صالات العرض المتحفي، والتعرف على المقتنيات الأثرية بالمتحف.

قال مدير المتحف محمد حسنين إن الوفد أجرى جولة إرشادية داخل المتحف، واستمع لشرح مفصل عن كافة مقتنيات المتحف، وتعرف على مقتنيات المتحف من خلال سيناريو العرض المتحفي .

وأكد مدير المتحف في تصريح له اليوم أن الوفد أبدى إعجابه الشديد بمقتنيات المتحف، خاصة مقتنيات الملك "توت عنخ آمون"، وحرص الجميع على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

وأشار إلى أن إدارة المتحف حريصة على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، من خلال إلزام جميع رواد المتحف بارتداء الكمامات الطبية، مع الحفاظ على المسافات الآمنة من خلال التباعد الاجتماعي.

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