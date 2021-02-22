6 ملايين جنيه لإنشاء 5 حدائق بحي الزهراء بطور سيناء (صور)

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جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الإثنين، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة الطور، ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير المدينة، المقرر افتتاحها الشهر المقبل، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

قال المحافظ إنه جاري إنشاء 5 حدائق على طول الطريق المقابل لحي الزهراء بطول كيلومتر، وعرض 30 متر، تتضمن مساحات خضراء و13 برجولة و5 أحواض زهور واستراحات للمواطنين وإضاءة، بتكلفة تتعدى 6 ملايين جنيه.

أضاف المحافظ أنه جاري إنشاء منطقة خاصة بالعائلات على الكورنيش أطلق عليها "مقصد العائلة" جوار شارع 306. وتعد هذه المنطقة امتدادًا لشارع 306، بهدف خلق وتوفير فرص عمل جديدة لشباب مدينة الطو، وإحياء التراث السيناوي.

وأوضح أن "مقصد العائلة" يعد موقعًا ترفيهيًا للعائلات وأطفالهم من مواطني مدينة طور سيناء وزائريها، ويقام على مساحة 5500 متر، بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه، ويتضمن ممشى للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عام، ومدينة ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات، وأماكن جلوس عامة، وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ودورات مياه.

وجه المحافظ القائمين على تنفيذ هذه المشروعات بتطبيق ورديتين عمل للانتهاء منها في أقرب وقت، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

أشار المحافظ إلى أنه جاري إعداد دراسة لإقامة منطقة ملاهي متكاملة ومسرح صيفي على الكورنيش، لتقديم عروض الفلكلور السيناوي للزائرين.​