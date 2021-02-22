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دقيقة حداد على ضحايا "لنش بورسعيد" قبل مباراة سموحة والمصري

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دقيقة حداد على ضحايا "لنش بورسعيد" قبل مباراة سموحة والمصري دقيقة حداد على ضحايا "لنش بورسعيد" قبل مباراة سموحة والمصري

مصراوي Masrawy

08:08 م الإثنين 22 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت مباراة سموحة والمصري، المقامة على الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا لنش التوكيل الملاحي الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص.

خرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لشركة "إدواردو" للخدمات البحرية، وذلك بتوصيل طرد إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

نجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ووضعه بمشرحة مستشفى السلام بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة، قبل أن يُعثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عامًا، على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ3 الآخرين.

أكد المحافظ أن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقي ضحايا الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش، والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء.

وكانت وزارة البترول قد دفعت بالقاطرة "أحمد فاضل" للمشاركة في أعمال البحث الجارية عن جثامين الضحايا وجرى إنزال وحدة غطس يجرى التحكم بها عن بعد، كما وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بخروج فرقتين إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن الجثامين. ​

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