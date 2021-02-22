توقيع عقد تشغيل القزق الميكانيكي بميناء شرم الشيخ غدًا (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الإثنين، الانتهاء من إنشاء قزق ميكانيكي في ميناء شرم الشيخ البحري، بتكلفة تتعدى 65 مليون جنيه، بينما من المقرر أن يجرى غدًا توقيع العقود الخاصة بتشغيله مع شركة مارينا لاند، في حضور اللواء أشرف عبد المنعم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، واللواء هشام أبو سنة مندوب شركة مارينا لاند.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الإثنين، أنه سيجري تشغيل القزق لإصلاح وصيانة السفن التي تتردد على ميناء شرم الشيخ البحري، بعدما كانت تتجه لميناء الطور الذي يبعد عن مدينة شرم الشيخ بنحو 100 كيلو جرام، لإجراء الصيانة.

وقال إن القزق الميكانيكي بميناء شرم الشيخ، يعد من أهم المشروعات القومية التي أقيمت على أرض مدينة شرم الشيخ، لكونه يخدم ما يقرب من 4 ألاف يخت ومركب سياحي سنويًا.

ومن جانبه قال اللواء أشرف عبد المنعم،رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إنه جرى إنشاء القزق الميكانيكي على مساحة 700 متر، بينهم 90 متر داخل المياه لإصلاح وصيانة اللنشات واليخوت، ويستوعب 30 لنش ويخت بحمولة 200 طن، و مجهز بكامل الخدمات و المرافق والمباني الادارية و الخدمية و كافة تجهيزات تموين وخدمات اليخوت.

وأضاف رئيس الهيئة أن القزق يضم سقالتين طول كلًا منهما 45 مترًا، ورصيف بحري بطول 35 مترًا، وغاطس بعمق 5 أمتار مزود بمساحة خلفية 8 آلاف متر مربع، وجرى تزويد القزق بجميع التجهيزات و المعدات الخاصة بصيانة اليخوت والسفن السياحية، بتكلفة.

وأوضح أن القزق، يساهم بشكل كبير في تنشيط حركة سياحة اليخوت، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في مجال صيانة وإصلاح جميع السفن واليخوت بالبحر الأحمر و خليج العقبة، مع تطبيق كافة الاشتراطات البيئية بالقزق للحفاظ على رونق البيئة بمدينة شرم الشيخ .