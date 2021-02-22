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كفرالشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الإثنين، إحالة أوراق سائق "توكتوك" وعامل، إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهما في إدانتهما بخطف وقتل طفل بإلقائه حيًا بترعة منشية ناصر، وقد حددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور المحكمة في شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وعصام خليفة، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، وبحضور المستشار أحمد أبو حسين، مدير نيابة بيلا، وعلي الشرقاوي، وكيل النيابة، ذلك في أحداث القضية رقم 10940 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 2643 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

شهدت المحاكمة مرافعة من مدير نيابة بيلا، ومرافعة من الدكتور عبدالحليم غزال، وسامح سمير، محامي الطفل المجني عليه، بحضور محمد الجعار، وهلال ندا المحاميين المنتدبين بقرار المحكمة، وذلك لرفض المحامين الدفاع عن كلا المتهمين، نظرًا لبشاعة الحادث.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "أحمد.م.ز.ع"، 29 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بالعزبة الحمراء، التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، و"توكل.ز.ع.ا"، 51 عامًا، عامل، ويقيم بنفس عنوان المتهم الأول، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمعاقبتهما حول اتهامهما بقتل طفل.

ووفق قرار إحالتهما للجنايات أنهما في يوم 29 أكتوبر 2020، بدائرة مركز شرطة بيلا، قتلا عمدًا مع سبق الإصرار، المجني عليه الطفل عبدالرحمن فاروق علي إبراهيم، 11 عامًا، ويقيم بقرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض شريط لاصق، ورباط من القماش، واستدرجاه إلى المكان الذين التقوا فيه مع الطفل.

وأوضح القرار أن كلا المتهمين كمما فاه بشريط لاصق، واقتياده عنوة إلى مكان الواقعة، وبعد وصولهما إلى مكان الواقعة كبلا قدميه برباط من القماش والقيا به حيًا بترعة منشية ناصر، قاصدين بذلك إزهاق روحه، فيما أقترنت تلك الجناية بأخرى بأنهما في ذات الزمان والمكان خطفا الطفل المجني عليه عنوة بطريق التحايل والإكراه.

وبحسب أوراق القضية وقرار إحالة المتهمين لمحكمة جنايات كفر الشيخ، أنهما استدرجا الطفل إلى منطقة نائية، من خلال إيهامهما الطفل بتعليمه صيد الأسماك، مستغلان صغر سنة في ممارسة هوايته المفضلة صيد الأسماك، حتى كمما فاه، واقتياده عنوة داخل مركبة بخارية "توك توك"، قيادة المتهم الأول، وتوجها به إلى مكان ناء، وكان الخطف مصحوبًا بطلب فدية قيمتها 500 الف جنيه، مقابل إطلاق سراحه.