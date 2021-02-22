بالصور.. تشييع جنازة رجل الأعمال ياسين عجلان بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

شيّع أهالي مدينة رشيد في محافظة البحيرة، جنازة رجل الأعمال ياسين عجلان، الذي لقي مصرعه اليوم الإثنين، في حادث سير بالطريق الصحراوي.

أقيمت صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة المغرب في مسجد زغلول برشيد، وسط حالة من الحزن بين أهالي المدينة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة بلاغًا بانقلاب سيارة ياسين عبد الفتاح عجلان (68 عامًا)، الذي لقي مصرعه بينما أصيبت زوجته أميرة حازم الشريف (58 عامًا)، وسائق سيارته مصطفى عبد الحميد نصر (28 عامًا)، بعد انفجار إطار السيارة وانقلابها أثناء سيرها بسرعة كبيرة.

جرى نقل جثة رجل الأعمال إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم.​

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